Da Tropea alla Thailandia | dove Can Yaman ha girato Sandokan anche vicino a te

Sandokan, la nuova serie con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, su Rai1 dal 1 dicembre, è stata girata tra Italia ed estero seguendo un itinerario produttivo complesso che ha toccato splendide location tra la Calabria e il Lazio oltre che le riprese negli studi Lux Vide di Formello. Altre location dichiarate sono in Thailandia e all’isola de La Réunion. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Castella (@lecastellacalabria) Le Castella, nel comune di Isola di Capo Rizzuto, è una delle location simbolo. L’inconfondibile fortezza aragonese affacciata sullo Ionio è stata trasformata nell’esterno di un molo portuale della Malesia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Da Tropea alla Thailandia: dove Can Yaman ha girato Sandokan (anche vicino a te)

