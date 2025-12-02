Da Salvini parole becere sul ddl Stupro in scena una vendetta contro Meloni | parla Maiorino M5S
Alessandra Maiorino, senatrice e vice capogruppo al Senato per il M5S e coordinatrice del comitato per le politiche di genere e diritti civili, come giudica la battuta d’arresto del ddl stupro da parte della maggioranza al Senato? “Su questo argomento vanno considerati due distinti fattori: da un lato le parole becere di Salvini, che parla di “possibili vendette”. L’unica vera vendetta l’ha voluta realizzare lui contro Giorgia Meloni, all’indomani del risultato in Veneto. Ha deciso di far pesare la sua forza politica, ormai tornata ad essere solo regionale, e lo ha fatto sulla pelle delle donne. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
