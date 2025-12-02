Da sabato Atreju il 14 sfida a distanza Meloni-Schlein | alla kermesse di FdI anche Abu Mazen Carlo Conti e i ct del volley

Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si annuncia una sfida a distanza domenica 14 dicembre. La prima interverrà alla chiusura di Atreju, la seconda sarà protagonista dell’assemblea del Pd che è in via di organizzazione. Per averle sullo stesso palcoscenico bisognerà aspettare, visto che la premier ha rifiutato il faccia a faccia e la segretaria dem ha declinato la controproposta di un confronto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Da sabato Atreju, il 14 sfida a distanza Meloni-Schlein: alla kermesse di FdI anche Abu Mazen, Carlo Conti e i ct del volley

