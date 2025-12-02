Da Roma a New York in un’ora | presto gli aerei ipersonici diventeranno realtà

Repubblica.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ingegneri dello Stevens Institute of Technology hanno risolto il problema della turbolenza, dimostrando che, anche a sei volte la velocità del suono, i moti dell’aria mantengono lo stesso comportamento osservato a velocità inferiori. 🔗 Leggi su Repubblica.it

da roma a new york in un8217ora presto gli aerei ipersonici diventeranno realt224

© Repubblica.it - Da Roma a New York in un’ora: presto gli aerei ipersonici diventeranno realtà

Approfondisci con queste news

Roma, anche da New York sostegno alla squadra e a Mourinho - L’appuntamento è per la tarda mattinata, è una domenica di fine estate, ma che segna l’inizio del campionato italiano. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma New York Un8217ora