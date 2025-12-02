Da Roma a Kosice nuovo ponte low cost verso la Slovacchia

Un nuovo volo diretto unirà la capitale italiana con il cuore della Slovacchia orientale, offrendo ai viaggiatori italiani un accesso immediato a una meta ricca di storia e paesaggi suggestivi. Con questa mossa, Wizz Air consolida ulteriormente la propria presenza su Roma Fiumicino e amplia le possibilità di viaggio a tariffe particolarmente contenute. Roma Fiumicino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Da Roma a Kosice, nuovo ponte low cost verso la Slovacchia

