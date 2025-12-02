Da oggi l’Europa si sveglia sotto un cielo più sicuro grazie alla freccia di Gerusalemme

Ilfoglio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa questa settimana si sveglia sotto un cielo diverso: non è più completamente alla mercé di eventuali missili balistici russi o iraniani. Da questa settimana,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

da oggi l8217europa si sveglia sotto un cielo pi249 sicuro grazie alla freccia di gerusalemme

© Ilfoglio.it - Da oggi l’Europa si sveglia sotto un cielo più sicuro grazie alla freccia di Gerusalemme

Altre letture consigliate

oggi l8217europa sveglia sottoDa oggi l'Europa si sveglia sotto un cielo più sicuro grazie alla freccia di Gerusalemme - Lo stato ebraico ha fornito alla Germania il suo più sofisticato sistema antimissile del suo arsenale, l'Arrow 3, che riempirà un vuoto critico nelle difese Nato. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi L8217europa Sveglia Sotto