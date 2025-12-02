Da gratuiti a tariffati | migliaia di parcheggi verso il cambio di colore
LECCE – Oltre 5mila posti auto, attualmente gratuiti, potrebbero presto diventare a pagamento. E le strade della città sono comunque destinate a tingersi ancora più di blu, come le strisce che delimitano i parcheggi sottoposti a tariffazione.In commissione consiliare è iniziata oggi la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Da gratuiti a tariffati: migliaia di parcheggi verso il cambio di colore - L’amministrazione di centrodestra ha incluso anche quadranti che erano stati risparmiati dalla precedente ... Segnala lecceprima.it
In città verso il cambio di colore migliaia di stalli per la sosta: da gratuiti diventano a pagamento - L’amministrazione di centrodestra ha incluso anche quadranti che erano stati risparmiati dalla precedente ... Secondo lecceprima.it
Parcheggi gratis ai turisti. “Addio a migliaia di posti, grave danno ai cittadini” - La Spezia, 10 luglio 2025 – Sosta gratis da metà luglio in poi per i turisti sulle strisce a pagamento e negli stalli riservati ai residenti. lanazione.it scrive
Il caos dei parcheggi. “Pochi gli stalli gratuiti, il mare così è un lusso” - Una domenica all’insegna del caos, quella appena trascorsa a Marinella. Scrive lanazione.it
Parcheggi gratuiti ai disabili in tutti i Comuni d’Italia: la petizione - La legge permette ai singoli Comuni di concedere o meno la gratuità della sosta negli stalli con strisce blu anche alle persone dotate di contrassegno auto per disabili Blindsight Project, ... Lo riporta disabili.com