Da Genova a Taranto il disastro dell’ex Ilva | incubo chiusura a marzo

La crisi senza fine dell’Ilva non accenna a ricomporsi. E dopo oltre un decennio il governo Meloni si rischia di aggiungere al lungo elenco bipartisan di esecutivi (Renzi, Gentiloni, Conte I e II, Draghi) che non sono riusciti a sbrogliare la matassa del colosso siderurgico italiano, che dalla crisi della gestione della famiglia Riva ad oggi, passando per la fallimentare epoca ArcelorMittal e la caotica stagione di Acciaierie d’Italia (Adi), non ha più ottenuto il medesimo peso industriale del passato. E se tradizionalmente era l’epicentro del polo già perno della gloriosa Finsider, l’Ilva di Taranto, il cuore delle preoccupazioni politiche e industriali sul futuro di quella che un tempo era la più grande azienda siderurgica d’Europa, oggi invece la sfida riguarda anche gli impianti nel resto d’Italia, a partire dallo stabilimento di Genova. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Genova a Taranto, il disastro dell’ex Ilva: incubo chiusura a marzo

