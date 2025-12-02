Dà fuoco agli uffici del Comune perché infastidito da un cantiere | il video del piromane che appicca il rogo
Un uomo, infastidito dal cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile a Gioia Tauro, ha incendiato un container e l'ufficio tributi del Comune. Fermato dalla Polizia, si sarebbe lamentato dei disagi che gli provocavano i lavori. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere del Comune mentre appicca il rogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato più di un'ora prima riuscire a spegnere le fiamme riuscendo comunque a evitare che il fuoco si propagasse agli edifici adiacenti - facebook.com Vai su Facebook
