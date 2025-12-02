Da Conte al club il Napoli trionfa al Gran Galà del Calcio

E' il Napoli, come facilmente prevedibile, a trionfare al Gran Galà del Calcio Aic. Al club partenopeo va il premio come migliore club della passata stagione, ad Antonio Conte quello di miglior tecnico mentre Scott McTominay è il calciatore dell'anno. E l'obiettivo del Napoli è quello di tornare ad imporsi anche quest'anno. " Sarà un campionato molto combattuto, con tante squadre forti. Difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo lì tutti quanti. Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, ma è molto difficile perché ci sono squadre belle, attrezzate e forti.

