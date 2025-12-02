Da Cologno al Serio a Takasaki | le cheerleaders bergamasche volano ai mondiali in Giappone

L’Italia si prepara a far sentire la propria voce sul palcoscenico del cheerleading internazionale. A Takasaki (Giappone) prende il via la 12? edizione dei Cheerleading World Championships, che si svolge il 13 dicembre e quest’anno riunisce 13 nazioni qualificate e pronte a contendersi il titolo mondiale. A rappresentare il Tricolore saranno 32 atlete provenienti da tutta Italia, unite sotto la bandiera della Nazionale CSEN. Tra le protagoniste della spedizione azzurra spicca la squadra di Diamond Cheer (ASD Dance&Cheer) di Cologno al Serio, una società che vanta oltre dieci anni di esperienza nel settore e che nel tempo è diventata un punto di riferimento per la disciplina cheerleading sul territorio bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it