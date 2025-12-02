Da Barbero a Zerocalcare l’appello degli autori | No a editore che esalta fascismo a Più libri più liberi
(Adnkronos) – Una nuova polemica investe la fiera della piccola e media editoria 'Più Libri Più Liberi' di Roma. Con una lettera aperta, un nutrito gruppo di autori, autrici, case editrici e personalità del mondo della cultura ha espresso "sorpresa" per la presenza tra gli stand di 'Passaggio al Bosco', una "casa editrice il cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
«Più libri più liberi», l'appello di Barbero, Zerocalcare, Foa e molti altri: «no ad un editore fascista in fiera» Vai su X
Da Barbero a Zerocalcare, l'appello degli autori: "No a editore che esalta fascismo a Più libri più liberi" - La risposta della casa editrice: "Non è un party, paghiamo per esserci" Una nuova polemica investe la fiera dell ... Come scrive adnkronos.com
L’appello di Barbero, Zerocalcare e altri autori: “No a un editore fascista a Più libri più liberi” - Prosegue la polemica sulla presenza di “Passaggio al bosco” con uno stand nella fiera: alcuni ospiti scrivono agli organizzatori ... Si legge su repubblica.it
«Passaggio al Bosco» tra gli stand della fiera «Più libri più liberi». L'appello di Barbero, Zerocalcare, Foa e molti altri: «No ad un editore fascista» - Fa discutere la presenza tra gli stand della fiera romana dell'editoria della casa editrice nota per la sua ispirazione neofascista. msn.com scrive
Barbero, Zerocalcare e Riondino contro l’editore neofascista alla fiera del libro di Roma - Polemica a Più libri più liberi per la presenza di Passaggio al Bosco, editore che vende opere naziste, libri di estrema destra e lampade delle SS. Riporta msn.com