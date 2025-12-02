Da Alfonsine on ice alla camminata per la pace | gli appuntamenti del Natale

Ravennatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Alfonsine si prepara al Natale con tante iniziative e attrazioni nel centro della città. Prima fra tutte, la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio "Alfonsine on ice" in piazza Gramsci, dove fino a domenica 11 gennaio i pattinatori di ogni età potranno divertirsi con le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Alfonsine: le iniziative in piazza per le festività natalizie - Ad Alfonsine tornano le iniziative natalizie, con la pista di pattinaggio in piazza Gramsci attiva per oltre un mese. Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Alfonsine On Ice Camminata