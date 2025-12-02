Da Abu Mazen a Raul Bova il programma di Atreju Donzelli | Schlein? Lei ha rifiutato il confronto

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato il programma di Atreju 2025, la rassegna di Fratelli d'Italia, dal parterre di ospiti ai temi dei dibattiti. Ma manca una grande assente, Elly Schlein: "Noi non facciamo polemica", dice Donzelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Raoul Bova, indagato il pr Monzino per i ricatti sulle chat. L'attore: «Sono rimasto sconvolto, le minacce sono diventate realtà» - Ma la consapevolezza di poter «andare in giro a testa alta» per non avere ceduto ai ricatti. ilgazzettino.it scrive

Raoul Bova in Procura per gli audio rubati: "Non ho niente da nascondere" - Così Raoul Bova ha commentato il caso degli audio inviati alla modella 23enne Martina Ceretti e diffusi senza il suo consenso. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Abu Mazen Raul Bova