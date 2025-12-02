Da Abu Mazen a Raul Bova il programma di Atreju Donzelli | Schlein? Lei ha rifiutato il confronto

Presentato il programma di Atreju 2025, la rassegna di Fratelli d'Italia, dal parterre di ospiti ai temi dei dibattiti. Ma manca una grande assente, Elly Schlein: "Noi non facciamo polemica", dice Donzelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Raoul Bova, indagato il pr Monzino per i ricatti sulle chat. L'attore: «Sono rimasto sconvolto, le minacce sono diventate realtà» - Ma la consapevolezza di poter «andare in giro a testa alta» per non avere ceduto ai ricatti. ilgazzettino.it scrive

Raoul Bova in Procura per gli audio rubati: "Non ho niente da nascondere" - Così Raoul Bova ha commentato il caso degli audio inviati alla modella 23enne Martina Ceretti e diffusi senza il suo consenso. Lo riporta gazzetta.it