Una programma sterminato per l'” edizione più lunga di sempre “. Fratelli d’Italia ha presentato martedì gli appuntamenti di Atreju 2025, la tradizionale festa romana del partito che quest’anno durerà una settimana intera – dal 6 al 14 dicembre – e tornerà ai giardini di Castel Sant’Angelo dopo il trasloco al Circo Massimo nel 2024. L’inaugurazione sabato alle 16 con i saluti del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri; domenica 14 la giornata di chiusura con il consueto intervento finale di Giorgia Meloni, preceduto da quelli dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, dei leader di Noi Moderati e Udc, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, e di Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale (la giovanile di FdI). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Abu Mazen a Carlo Conti, Di Pietro, Buffon e il ritorno di Fini: FdI presenta il programma di Atreju 2025