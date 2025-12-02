Da sinistra a destra, come se si leggesse un libro, seguendo la cronologia di temi, motivi, opere, monumenti, miti, personaggi che hanno accompagnato la storia della città dal Rinascimento ad oggi. Al centro, una quinta di alberi popolata da sparuti angioletti e uccellini apre il sipario sulla Porta degli Angeli in pieno restauro, da cui un operaio fa calare un diamante, impresa degli Este. Subito sotto, tra i tanti personaggi di fantasia – donne ammiccanti, uomini curiosi, bambini giocosi, contadini affaccendati – si scorge anche un boia con tre maiali, perché l’edificio col tempo è divenuto un mattatoio, che la gente chiamava Casa del Boia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da 30 anni nel segno dell’Unesco . Così Gualandi illustra il traguardo