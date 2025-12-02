Curve e criminalità allarme della Procura nazionale Antimafia | intreccio pericoloso non solo nel calcio

Il punto di partenza è nelle parole pronunciate dal sostituto procuratore nazionale antimafia Antonio Ardituro: nelle curve italiane cresce un’area grigia in cui si intrecciano suprematismi, affari e infiltrazioni criminali. È un allarme che non riguarda più solo il calcio. Tocca anche il basket e – soprattutto – mette a nudo un sistema politico e sportivo che ha preferito evitare gli incidenti piuttosto che affrontare la radice del problema. La notizia è che la Procura antimafia parla apertamente di svastiche, gruppi neofascisti, reti transnazionali e rapporti opachi tra club e tifoserie organizzate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

