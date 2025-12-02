Curve e criminalità allarme della Procura nazionale Antimafia | intreccio pericoloso non solo nel calcio
Il punto di partenza è nelle parole pronunciate dal sostituto procuratore nazionale antimafia Antonio Ardituro: nelle curve italiane cresce un’area grigia in cui si intrecciano suprematismi, affari e infiltrazioni criminali. È un allarme che non riguarda più solo il calcio. Tocca anche il basket e – soprattutto – mette a nudo un sistema politico e sportivo che ha preferito evitare gli incidenti piuttosto che affrontare la radice del problema. La notizia è che la Procura antimafia parla apertamente di svastiche, gruppi neofascisti, reti transnazionali e rapporti opachi tra club e tifoserie organizzate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Il sostituto procuratore nazionale Antonio Ardituro, alla Lumsa: "Guarda gli esempi delle curve di Juve, Inter, Lazio, Milan, anche Napoli. E' una questione di affari, di riciclaggio facile, ma anche di consenso sul territorio". Vai su X
Eseguito decreto nei confronti di un pregiudicato di Cassano delle Murge, ritenuto figura di riferimento della criminalità organizzata locale: accertata una forte sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio reale accumulato dal 2005 in poi - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano con la procura sportiva. Per Inzaghi e Calhanoglu una giornata di squalifica - Milano, 1 maggio 2025 – Mentre il filone penale dell’inchiesta sulle curve va avanti, quello sportivo giunge a un primo importante passaggio. Segnala ilgiorno.it