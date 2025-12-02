Terminati gli Europei di curling, è doveroso fare un passo indietro per analizzare quanto accaduto sul ghiaccio finlandese di Lohja, dove ha avuto luogo la manifestazione continentale 2025. La rassegna si è risolta con il trionfo assoluto della Svezia, capace di imporsi in ambedue i settori, dove non primeggiava dall’ormai lontano 2019. Un doppio digiuno spezzato in contemporanea. L’ Italia, purtroppo, ha chiuso senza medaglie. Bisogna però effettuare un cruciale distinguo fra l’ambito maschile e quello femminile. Gli uomini hanno chiuso quarti, disputando un torneo di alto livello. Ci possono essere rammarico e amarezza, ma non si può parlare di delusione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, agli Europei 2025 ‘quarto di nobiltà’ per l’Italia maschile. Delude quella femminile