Curiosità Nemo festeggia il suo primo Natale | le proposte dello chef

Salernotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemo festeggia il suo primo Natale: a guidare la brigata del locale sito sul lungomare di Mercatello a Salerno, a due passi dal mare, c’è Gaetano Buonanno. Classe 1998, nato professionalmente nella città d'Arechi – studi presso l’Istituto Alberghiero Virtuoso – Buonanno ha arricchito la propria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

curiosit224 nemo festeggia suoCuriosità, Nemo festeggia il suo primo Natale: le proposte dello chef - Mare nostrum e orti locali protagonisti di una carta dalla stagionalità spiccata: “Acqua Marina” e “Blu Oceano” i nuovi percorsi degustativi punta di diamante del menù sospeso tra autunno e inverno, m ... salernotoday.it scrive

