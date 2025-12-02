Curiosità l' Elfo Pasticcione incanta i bimbi di Matierno | le mamme accolgono la simpatica iniziativa
Occhi che brillano e sorrisi stampati sui volti dei bimbi di Matierno, dove la magia del Natale ha già fatto capolino, avvolgendo grandi e piccini. Proprio così, perchè le mamme del quartiere hanno “accolto” l'Elfo Pasticcione, alias aiutante di Babbo Natale in prova che rimarrà nelle loro case. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Grazie di cuore a tutti! Si è appena conclusa la presentazione del Kit “24 giorni dell’Elfo di Natale” e vogliamo ringraziare tutte le famiglie, i bambini e le bambine che questo pomeriggio hanno portato in libreria entusiasmo, curiosità e tanta magia! ? - facebook.com Vai su Facebook