Curiosità l' Elfo Pasticcione incanta i bimbi di Matierno | le mamme accolgono la simpatica iniziativa

Salernotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Occhi che brillano e sorrisi stampati sui volti dei bimbi di Matierno, dove la magia del Natale ha già fatto capolino, avvolgendo grandi e piccini. Proprio così, perchè le mamme del quartiere hanno “accolto” l'Elfo Pasticcione, alias aiutante di Babbo Natale in prova che rimarrà nelle loro case. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

