Cuore toscano | riconoscimenti per la Falciai
Arezzo, 2 dicembre 2025 – “Cuore toscano ”: riconoscimenti per la Falciai. Premiata la squadra promossa in serie A1 e Ginevra Bindi. Emozioni al teatro Giotto di Borgo San Lorenzo per la prima edizione di Cuore Toscano promossa dalla Federazione Ginnastica d’Italia – Comitato Toscana per celebrare le società e le atlete che si sono distinte nell’anno sportivo 2025. Un appuntamento significativo, pensato per rafforzare il senso di appartenenza del movimento ginnico regionale e per valorizzare l’impegno, la passione e i risultati raggiunti nel corso della stagione. Tra le società premiate sabato 29 novembre anche la Società Ginnastica Falciai, realtà storica aretina della ginnastica, tra le prime società ad essersi affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia nella nostra regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
