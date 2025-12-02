Cultura e gemellaggi | presentato a Palazzo Gambacorti il libro Pisa et Saint-Tropez

Pisa, 2 dicembre 2025 – È stato presentato nella giornata di mercoledì 26 novembre, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, il volume “Pisa et Saint-Tropez” edito da Pacini Editore e realizzato con il contributo del Comune di Pisa, dedicato alla storia del secolare legame tra le due città e con testo bilingue, in italiano e francese. All’incontro sono intervenuti l’assessore ai gemellaggi e alla scuola Riccardo Buscemi, l’assessore alla cultura Filippo Bedini, il custode delle tradizioni storiche della città di Saint-Tropez Serge Astézan, la curatrice del volume Francesca Petrucci, la direttrice di Pacini Editore Francesca Pacini, la presidente della Società Storica Pisana Gabriella Garzella e la docente ordinaria di storia medievale dell’Università di Pisa Maria Luisa Ceccarelli Lemut. 🔗 Leggi su Lanazione.it

