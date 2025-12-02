Cruciani a gamba tesa | lo Stato impiccione e il consenso scritto
Caro Direttore, a me lo Stato impiccione è sempre stato sulle balle. Ne vorrei il meno possibile, sempre, come vorrei meno tasse e meno burocrazia. Figuriamoci poi quando vuole investigare sotto le lenzuola di una coppia, magari con l'aiuto della moviola. Ecco, cara Boldrini e compagnia cantante: guardate quello che succede nel calcio, prendete appunti e imparate. Nemmeno il Var ha portato certezze, anzi discussioni e litigi sono aumentati: eppure abbiamo le immagini, frame dopo frame, secondo dopo secondo. Ognuno però continua a interpretarle a modo suo, come è normale che sia. E i conflitti non si placano: rigore sì, rigore no, mani sì, mani no, e dove hai messo il braccio, e quanto lo hai spostato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
