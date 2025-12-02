Crollo Torre dei Conti Roma 4 indagati con accuse di omicidio disastro colposo e lesioni per morte operaio rumeno Octay Stroici

Crollo della Torre dei Conti a Roma: quattro tecnici indagati per omicidio e disastro colposo. Stroici morto dopo 11 ore sotto le macerie durante i lavori Quattro persone, 3 architetti e un ingegnere, sono ora indagati per il crollo della Torre dei Conti di Roma, avvenuto il 3 novembre scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crollo Torre dei Conti Roma, 4 indagati con accuse di omicidio, disastro colposo e lesioni per morte operaio rumeno Octay Stroici

