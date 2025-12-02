Crollo Torre dei Conti primi indagati tra ingegneri e architetti

Roma, 2 dicembre 2025 – Ci sono i primi indagati nel procedimento avviato dalla procura di Roma in relazione al crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali avvenuto lo scorso 3 novembre e costato la vita a Octay Stroici, l’operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie. A un mese dal crollo per quattro progettisti, un ingegnere e tre architetti, tra i quali il rup (responsabile unico del progetto) del cantiere, c’è stato il primo atto formale, con l’elezione di domicilio, in vista di accertamenti irripetibili disposti dai magistrati di piazzale Clodio. Un accertamento potrebbe essere quello dell’analisi delle macerie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

