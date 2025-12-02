Crollo Torre dei Conti | indagati 4 tecnici che hanno firmato il progetto dei lavori

Quattro tecnici sono indagati per omicidio colposo e disastro colposo per il crollo della Torre dei Conti. Accertamenti sulla regolarità dell'appalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dissequestrata l'area della Torre dei Conti a Roma, dopo il crollo si lavora alla sicurezza. Lo scorso 3 novembre durante il restauro era morto un operaio. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/26/dissequestro-alla-torre-dei-conti-al-via-i-lavori - facebook.com Vai su Facebook

Il #crollo della torre ai Fori Imperiali. Prosegue l’inchiesta e la messa in sicurezza dell’edificio. #Tg1 Elena De Vincenzo Vai su X

Crollo Torre dei Conti: indagati 4 tecnici che hanno firmato il progetto dei lavori - Quattro tecnici sono indagati per omicidio colposo e disastro colposo per il crollo della Torre dei Conti. Lo riporta fanpage.it

Per il crollo della Torre dei Conti a Roma quattro persone sono indagate con le accuse di omicidio colposo e disastro colposo - Quattro persone sono indagate dalla procura di Roma per il crollo della Torre dei Conti, un edificio medievale che affaccia su largo Corrado Ricci, vicino a via dei Fori Imperiali, nel centro della ci ... Come scrive ilpost.it

Torre dei Conti crollata a Roma, indagati quattro tecnici che hanno firmato il progetto di ristrutturazione - Nel crollo è morto Octav Stroici, operaio romeno di 66 anni ... roma.corriere.it scrive

Crollo Torre dei Conti, dopo la morte di Octay Stroici si indaga per omicidio e disastro colposi. Caduti altri detriti - Dopo la morte di Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, la procura di Roma indaga per omicidio ... Si legge su adnkronos.com

Crollo Torre dei Conti, dopo la morte dell’operaio si indaga per omicidio colposo - E’ morto in ospedale dopo 11 sotto le macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne rimasto intrappolato dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma, nella zona dei Fori Imperiali. Si legge su quotidiano.net

Crollo della Torre dei Conti, si indaga su errori nei lavori e omissioni nei controlli - Sono le due ipotesi di reato su cui si concentra l’inchiesta della procura di Roma dopo il crollo della Torre dei Conti, nel cuore della capitale, che ha provocato ... rainews.it scrive