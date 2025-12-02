Crollo Torre dei Conti | indagati 4 tecnici che hanno firmato il progetto dei lavori

Quattro tecnici sono indagati per omicidio colposo e disastro colposo per il crollo della Torre dei Conti. Accertamenti sulla regolarità dell'appalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

crollo torre conti indagatiCrollo Torre dei Conti: indagati 4 tecnici che hanno firmato il progetto dei lavori - Quattro tecnici sono indagati per omicidio colposo e disastro colposo per il crollo della Torre dei Conti. Lo riporta fanpage.it

