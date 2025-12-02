Crollo Torre dei Conti ci sono 4 indagati | architetti e ingegneri nel mirino

Il crollo parziale avvenuto lo scorso 3 novembre alla Torre dei Conti a Roma, nell’area dei Fori Imperiali, ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura. L’incidente, che ha avuto conseguenze fatali con la morte dell’operaio Octay Stroici, rimasto intrappolato sotto le macerie per undici lunghe ore, ha ora quattro persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di tre architetti, tra cui il responsabile del progetto di restauro, e di un ingegnere. Le accuse formulate nei confronti degli indagati sono quelle di omicidio colposo e disastro colposo, riflettendo la serietà delle omissioni e delle negligenze che si ipotizza abbiano condotto al tragico evento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crollo Torre dei Conti, ci sono 4 indagati: architetti e ingegneri nel mirino

