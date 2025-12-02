Crollo Torre dei Conti a Roma 4 indagati per reati di omicidio e disastro colposo

La procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati quattro persone in relazione al crollo della Torre dei Conti, in pieno centro. Lo anticipa Giuseppe Scarpa su La Repubblica. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Crollo Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio e disastro colposo

Altre letture consigliate

Dissequestrata l'area della Torre dei Conti a Roma, dopo il crollo si lavora alla sicurezza. Lo scorso 3 novembre durante il restauro era morto un operaio. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/26/dissequestro-alla-torre-dei-conti-al-via-i-lavori - facebook.com Vai su Facebook

Il #crollo della torre ai Fori Imperiali. Prosegue l’inchiesta e la messa in sicurezza dell’edificio. #Tg1 Elena De Vincenzo Vai su X

Crollo alla Torre dei Conti, quattro persone indagate - Prima svolta nelle indagini della Procura di Roma sui due cedimenti del 3 novembre scorso che provocarono la morte di Octay Stroici. Secondo rainews.it

Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, ci sono i primi indagati: tre architetti e un ingegnere - Per il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali del 3 novembre scorso ci sono i primi indagati. Lo riporta msn.com

Per il crollo della Torre dei Conti a Roma quattro persone sono indagate con le accuse di omicidio colposo e disastro colposo - Quattro persone sono indagate dalla procura di Roma per il crollo della Torre dei Conti, un edificio medievale che affaccia su largo Corrado Ricci, vicino a via dei Fori Imperiali, nel centro della ci ... Riporta ilpost.it

Crollo Torre dei Conti: indagati 4 tecnici che hanno firmato il progetto dei lavori - Quattro tecnici sono indagati per omicidio colposo e disastro colposo per il crollo della Torre dei Conti. Lo riporta fanpage.it

Crollo ai Fori Imperiali, 4 indagati, anche un ingegnere - Primi indagati nell'indagine per omicidio e disastro colposo relativo al crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma. Lo riporta ansa.it

Crollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio - Una parte del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata dissequestrata dopo il crollo del 3 novembre costato la vita a un operaio ... Segnala affaritaliani.it