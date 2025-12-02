Crollo alla Torre dei Conti indagati tre architetti e un ingegnere | le accuse per la morte di Octay Stroici

Sono quattro le persone indagate per il crollo parziale della Torre dei Conti a Roma, avvenuto lo scorso 3 novembre nella zona dei Fori imperiali. Nell’incihesta per omicidio e distratto colposo, la procura ha iscritto nel registro degli indagati tre architetti. Tra loro anche il responsabile del progetto. Nell’inchiesta anche un ingegnere. L’iscrizione è finalizzata ad eventuali accertamenti tecnici irripetibili come l’analisi delle macerie. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno affidato le verifiche ai carabinieri, è che possa esserci stata una mancata valutazione sulla tenuta strutturale dell’edificio dove erano in corso lavori di restauro. 🔗 Leggi su Open.online

