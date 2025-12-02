Crollo ai Fori Imperiali a Roma quattro indagati | tre architetti e un ingegnere

Primi indagati nell’indagine per omicidio e disastro colposo relativo al crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma. I pm di piazzale Clodio hanno iscritto quattro persone, si tratta di tre architetti tra i quali il responsabile tecnico del progetto e un ingegnere. L’iscrizione è finalizzata ad eventuali accertamenti tecnici irripetibili. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo ai Fori Imperiali a Roma, quattro indagati: tre architetti e un ingegnere

