Crollata a terra dalla scale la presentatrice finisce così! Che volo!
La puntata di lunedì 1° dicembre del GialappaShow è stata arricchita da un ospite d’eccezione, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, affiancando il Mago Forrest nella conduzione del programma. Il suo ingresso sul palco, tuttavia, ha preso una piega inattesa e, fortunatamente, innocua. Quello che doveva essere un momento di grande impatto scenico si è trasformato in un imprevisto comico, quando l’ospite, nel scendere la scalinata, ha perso l’equilibrio. L’episodio, ripreso dalle telecamere, è stato subito gestito con grande spirito e autoironia, trasformando un potenziale momento di imbarazzo in un elemento di spettacolo che ha immediatamente fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
"Non è un genocidio", ma l'economia di Gaza è crollata dell'83%. "Non è un genocidio", ma il cielo notturno mostra un luogo cancellato dalla faccia della terra. "Non è un genocidio", ma milioni di persone sono state costrette alla fame, alle tende e a una paura
Ruota panoramica crollata a terra, l’ora delle indagini - Dalla Procura di Lecco è stata avviata un’inchiesta per il crollo, sabato pomeriggio, della maxi ruota panoramica alta 35 metri sul lungolago di Lecco. Segnala ilgiorno.it