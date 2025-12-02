Cristina Plevani si espone su cosa sta accadendo al GF | Parto subito col botto

Cristina Plevani: dalla prima edizione del Grande Fratello alla rinascita televisiva. Le parole dopo la puntata di ieri sera. Cristina Plevani è un volto iconico della televisione italiana, il cui nome è indissolubilmente legato al fenomeno dei reality show. Nata a Iseo, in provincia di Brescia, il 17 giugno 1972, Cristina ha saputo trasformare la propria vita in un racconto di resilienza, autenticità e perseveranza, diventando un simbolo per chi crede nella seconda possibilità. Leggi anche Clizia Incorvaia a processo con Francesco Sarcina. Cosa accadrà Nelle ultime ore l’opinionista del Grande Fratello con un post su Instagram ha scritto: “Parto subito col botto: Provvedimento Grande Fratello – lo non sarei stata così buona: Simone non è la prima volta che ha uscite infelici, le altre volte era da cartellino giallo, ieri sera per me era da rosso – fuori! Squalificato! . 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cristina Plevani si espone su cosa sta accadendo al GF: “Parto subito col botto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cristina Plevani added a new photo. - Cristina Plevani - facebook.com Vai su Facebook

Plevani pensiero Recap puntata #grandefratello Vai su X

Cristina Plevani si espone su cosa sta accadendo al GF: “Parto subito col botto” - Cristina Plevani: dalla prima edizione del Grande Fratello alla rinascita televisiva. Riporta 361magazine.com

Grande Fratello, Cristina Plevani si espone su Rasha, Omer, Jonas, Domenico e Giulia: le sue parole - Cristina Plevani ha detto la sua su molti concorrenti riguardo l'ultima puntata del Grande Fratello 2025. Secondo mondotv24.it

Grande Fratello, Cristina Plevani stronca Simone: 'Era da cartellino rosso, squalificato' - Sui social, l'opinionista è stata molto dura con Simone: 'Non è la prima volta che fa uscite infelici, io non sarei stata così buona' ... it.blastingnews.com scrive

Grande Fratello: Cristina Plevani commenta la puntata e non risparmia nessuno - La puntata di lunedì sera del Grande Fratello ha generato un acceso dibattito sui social e, come ormai accade regolarmente, ... Riporta tuttosulgossip.it

Grande Fratello, Cristina Plevani: "Simone era da squalifica. Jonas merita la finale come Omer, Mattia? Un'uscita scontata" - L'amata opinionista ed ex gieffina Cristina Plevani è intervenuta anche questa settimana sui social per commentare le dinamiche dell'undicesima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Scrive msn.com

Insulti e minacce a Cristina Plevani sui social: la sua dura risposta - Insulti e minacce a Cristina Plevani sui social: la sua dura risposta é una delle opinioniste del Grande Fratello ... Segnala ilvicolodellenews.it