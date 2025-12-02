Ci sono possibili acquirenti per la Riello, lo storico marchio tricolore di caldaie. Non si sa però chi siano e mancano valutazioni concrete e soprattutto offerte vincolanti. Potrebbe inoltre intervenire il Governo per tutelare gli interessi e la sicurezza nazionali. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto al Ministero del Made in Italy, tra gli americani della multinazionale Carrier, che dal 2015 sono i proprietari della Riello che vogliono vendere in blocco, i delegati sindacali dei dipendenti del gruppo, i funzionari delle Regioni Veneto e Lombardia e della Provincia di Lecco, e il sindaco di Legnago Paolo Longhi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crisi Riello. Spuntano gli aquirenti