Crisi Quartuccio rimette le deleghe metropolitane | Pd in paziente attesa del sindaco Rc no

Sembra lontanissima la pace nella maggioranza di Giuseppe Falcomatà. L'ultimo strappo si è consumato nel consiglio metropolitano di oggi, che ha approvato per un soffio i numerosi punti all'odg, con in testa lo schema del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 e diverse variazioni al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondisci con queste news

"Charles S Quartuccio" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Scontro Falcomatà-Quartuccio, il consigliere rimette le deleghe. Latella pronto a subentrare - Passa il bilancio a Palazzo Alvaro, decisivo il voto di Campolo (cdx). citynow.it scrive

La crisi impazza, via le deleghe a Capriotti - Brucia, l’anello di fuoco che l’amministrazione Spazzafumo deve attraversare per arrivare indenne al termine del mandato. Scrive ilrestodelcarlino.it

Crisi di maggioranza, Vettoretti e Sernagiotto «commissariate»: il sindaco Conte sospende le deleghe fino all’incontro con De Carlo - Stefano Pelloni, capogruppo del Pd, è molto duro: «Preoccupa vedere due assessore, Sernagiotto e Vettoretti, di fatto ... Si legge su ilgazzettino.it