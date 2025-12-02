Crisi politica a Villaricca fallito il blitz di sfiduciare Gaudieri | un consigliere si tira indietro

Teleclubitalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è fermento politico a Villaricca e l’amministrazione Gaudieri è nuovamente sul punto di essere sfiduciata. Ieri infatti 13 consiglieri comunali si sono recati da un notaio per firmare le dimissioni contestuali e far cadere l’amministrazione ma all’ultimo minuto uno dei presenti ha deciso di non firmare. Dunque per la seconda volta è saltato il tentativo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

crisi politica a villaricca fallito il blitz di sfiduciare gaudieri un consigliere si tira indietro

© Teleclubitalia.it - Crisi politica a Villaricca, fallito il blitz di sfiduciare Gaudieri: un consigliere si tira indietro

Altre letture consigliate

La crisi in Francia si fa sempre più grave perché è politica finanziaria e industriale insieme - La crisi politica in Francia si sta sviluppando in un contesto di peggioramento delle finanze pubbliche. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Politica Villaricca Fallito