Criptonite parole nuove per raccontare la disabilità

Sbircialanotizia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, CBM Italia riafferma il proprio impegno per diritti e inclusione puntando su “Criptonite”, un podcast che sceglie il linguaggio come terreno di confronto e invita chi ascolta a mettere in discussione stereotipi e abitudini consolidate. Un impegno che parte dalle parole Ogni 3 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

criptonite parole nuove per raccontare la disabilit224

© Sbircialanotizia.it - Criptonite, parole nuove per raccontare la disabilità

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Criptonite Parole Nuove Raccontare