Cresce la povertà sanitaria | sempre più cittadini aiutati dal Banco farmaceutico

Repubblica.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano dell’8,4% le persone che si rivolgono all’associazione che fornisce gratuitamente i medicinali. “Mezzo milione di persone hanno bisogno di noi, il quadro è preoccupante”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

