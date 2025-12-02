Crepe nella maggioranza di Carapelle Di Michele al sindaco | Lei ha due rivoltelle alla tempia
“Lei ha due rivoltelle alla tempia, una da un lato e una dall’altro”. Sono le parole pronunciata dall’ex sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, all’indirizzo del suo successore, Luigi Marasco, nell’ultima seduta del Consiglio comunale del 29 novembre scorso.Il giorno prima, la seduta era. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
