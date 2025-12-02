Creativando all' Area Exp di Cerea

il 13 e 14 dicembre 2025. Due giorni di laboratori, spettacoli ed esperienze dedicate al legno. Bar sempre aperto per colazioni e pause pranzo.L'intero evento si svolgerà al coperto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

