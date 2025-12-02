Cpr in Albania ActionAid denuncia sprechi e irregolarità | esposto alla Corte dei Conti
ActionAid ha portato davanti alla Corte dei Conti quella che definisce una spesa pubblica “ingiustificabile” legata all’operazione dei Cpr in Albania. Un esposto di sessanta pagine, consegnato alla procura regionale del Lazio, chiede di verificare se esistano estremi per un’azione erariale, alla luce delle violazioni che l’associazione sostiene di aver individuato esaminando documenti, appalti e stanziamenti. Parallelamente, all’Autorità nazionale anticorruzione sono state segnalate presunte irregolarità nell’appalto da 133 milioni dedicato alla gestione dei centri. Secondo ActionAid non sarebbe stata nemmeno verificata la reale rilevanza internazionale della gara, un passaggio che avrebbe imposto una procedura più trasparente e competitiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
“I centri in Albania funzioneranno! Funzioneranno! Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano. Funzioneranno!”, strepitava il 15 dicembre 2024 Giorgia Meloni dal palco di Atreju. Ora, non è dato sapere se effettivamente la presidente del - facebook.com Vai su Facebook
Cpr in Albania, ActionAid denuncia sprechi e irregolarità: esposto alla Corte dei Conti - ActionAid deposita un esposto di 60 pagine alla Corte dei Conti per denunciare sprechi e irregolarità nella gestione dei Cpr in Albania ... Si legge su lanotiziagiornale.it
“Cpr in Albania una sciagura al di là dei costi, il problema è l’esternalizzazione delle frontiere”, intervista a Majorino - Pierfrancesco Majorino: «Non è solo una questione di soldi spesi, di risultati fallimentari: il problema è l’idea dell’esternalizzazione» ... Segnala msn.com