ActionAid ha portato davanti alla Corte dei Conti quella che definisce una spesa pubblica “ingiustificabile” legata all’operazione dei Cpr in Albania. Un esposto di sessanta pagine, consegnato alla procura regionale del Lazio, chiede di verificare se esistano estremi per un’azione erariale, alla luce delle violazioni che l’associazione sostiene di aver individuato esaminando documenti, appalti e stanziamenti. Parallelamente, all’Autorità nazionale anticorruzione sono state segnalate presunte irregolarità nell’appalto da 133 milioni dedicato alla gestione dei centri. Secondo ActionAid non sarebbe stata nemmeno verificata la reale rilevanza internazionale della gara, un passaggio che avrebbe imposto una procedura più trasparente e competitiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cpr in Albania, ActionAid denuncia sprechi e irregolarità: esposto alla Corte dei Conti