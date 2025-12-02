Counterpoint | Apple supererà Samsung nel 2025 per smartphone venduti
Secondo le stime di Counterpoint, i risultati registrati da iPhone 17 trascineranno Apple al primo posto globale per la prima volta dal 2011. 🔗 Leggi su Dday.it
