Counterpoint | Apple supererà Samsung nel 2025 per smartphone venduti

Dday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le stime di Counterpoint, i risultati registrati da iPhone 17 trascineranno Apple al primo posto globale per la prima volta dal 2011. 🔗 Leggi su Dday.it

counterpoint apple superer224 samsung nel 2025 per smartphone venduti

© Dday.it - Counterpoint: Apple supererà Samsung nel 2025 per smartphone venduti

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Counterpoint Apple Superer224 Samsung