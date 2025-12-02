Costruisce una palazzina panoramica ma è tutto abusivo | scoperto grazie all' elicottero
I carabinieri, grazie all'occhio elettronico dell’elicottero, hanno scovato una costruzione abusiva sulla cima del promontorio di Punta Imperatore. La scoperta è avvenuta a Forio d’Ischia. I militari hanno notato una palazzina in costruzione, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
