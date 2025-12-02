Costringe il compagno della madre a dargli trecento euro | arrestato

L’avrebbe minacciato, aggredito e costretto a uscire di casa per andare a ritirare soldi al bancomat e darli a lui. Trecento euro che il ragazzo sarebbe riuscito a estorcere al compagno della madre. Alla quale non poteva avvicinarsi per una precedente misura cautelare che era stata disposta dal giudice per le indagini preliminari. Stesso divieto gravava su di lui nei confronti della fidanzata. Ora l’indagato, un 21enne, è stato arrestato, a Pesaro, dai carabinieri di Perugia su disposizione del gip del capoluogo umbro perché ritenuto responsabile di estorsione aggravata, danneggiamento e lesioni personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

