Così i pm hanno graziato l' Imam di Torino
Il comizio dell'imam di Torino interpretato come un sostegno ad Hamas non contiene estremi di reato. Lo stabilì - secondo quanto apprende l'ANSA - la procura del capoluogo piemontese, che dispose, già lo scorso 16 ottobre, l'archiviazione di un fascicolo originato da una segnalazione della Digos. L'imam, Mohamed Shahin, oggi trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, è destinatario di un provvedimento di espulsione del ministero dell'Interno basato anche sul contenuto del discorso: l'imam, fra l'altro, il 9 ottobre aveva detto "quel che è successo il 7 ottobre 2023 (l'attacco di Hamas - ndr) non è una violazione, non è una violenza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
