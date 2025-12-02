Cosa vuol dire che la Bce non fornisce garanzie sugli asset russi per finanziare l’Ucraina

2 dic 2025

Roma, 2 dicembre 2025 – La Bce non ci sta. Non vuole rimanere con il “cerino in mano” e si rifiuta di “fornire garanzie” sugli asset russi che paesi europei vorrebbero “utilizzare” per finanziare l’Ucraina (siparla di 140 miliardi di euro) nella resistenza contro la Russia. Ma cosa vuol dire che la Bce (la Banca centrale europea) si rifiuta di fornire garanzie? Cerchiamo di capirlo. Von der Leyen: Uso asset russi per riparazione Ucraina soluzione più efficace, ma c'è alternativa Incominciamo col dire che l’Europa ha fatto un enorme sforzo economico (qualcuno si spinge ad affermare che si stia “svenando”) per sostenere l’Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

