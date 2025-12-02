Cosa sta succedendo a Revolution Beauty? Perdite in aumento e fatturato in calo

È un periodo di crisi per Revolution Beauty. Il brand low cost tra i più amati dai beauty content creator sta attraversando una fase di criticità. Infatti, sono in aumento le perdite. Il brand sostiene di poter attribuire la situazione alla precedente gestione. Intanto, comunque, manda avanti il piano di rilancio sotto la guida dei fondatori rientrati in azienda. Il retailer ha dichiarato tuttavia che la perdita ante imposte per i sei mesi conclusi il 31 agosto è cresciuta del 69%, attestandosi a 18,4 milioni di sterline (circa 21,3 milioni di euro) rispetto ai 10,9 milioni (circa 12,7 milioni di euro) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

