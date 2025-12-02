Cosa sono Seae Eppo e Collegio d’Europa | le parole chiave per capire l’inchiesta su Federica Mogherini

Roma, 2 dicembre 2025 – Per districarsi nell' indagine per presunta corruzione che vede coinvolta l'ex ministra degli Esteri italiana e Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, vogliamo fornire un glossario che riassuma compiti e ruoli delle varie istituzioni, quelle coinvolte e quelle che invece stanno operando. L'indagine, avviata a livello amministrativo dall'Ufficio europeo antifrode ( OLAF ), è stata poi assunta sul piano penale dalla Procura europea ( EPPO ), che ha coordinato le operazioni condotte sul territorio dalle autorità belghe, riguarda una sospetta frode relativa a un progetto di formazione finanziato dall'UE per giovani diplomatici che ha coinvolto il Servizio europeo per l'azione esterna ( SEAE), ovvero il servizio diplomatico dell'Unione europea, e il College of Europe, il più antico e prestigioso istituto post-universitario dedicato agli studi europei.

