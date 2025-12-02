Cosa ha detto l'ammiraglio Cavo Dragone su Nato e Russia e perché molti politici l'hanno criticato

Un'intervista dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, ha scatenato reazioni politiche in tutto il mondo: criticata duramente da Mosca, e in Italia dalla Lega e dal Movimento 5 stelle - oltre che da altre forze dell'opposizione; il governo Meloni ha cercato di sminuire. Cavo Dragone ha parlato della possibilità di effettuare "attacchi preventivi" nei confronti della Russia, e in generale di essere più "aggressivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ecco cosa ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito - facebook.com Vai su Facebook

Cosa ha detto l’ammiraglio Cavo Dragone su Nato e Russia e perché molti politici l’hanno criticato - Un'intervista dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, ha scatenato reazioni politiche in tutto il mondo: criticata ... Come scrive fanpage.it

Tensione Russia-Nato dopo le parole di Cavo Dragone: cosa ha detto l’ammiraglio al Financial Times - Resta alta la tensione tra Russia e Nato dopo le parole di Giuseppe Cavo Dragone, responsabile del Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica, pronunciate in ... Riporta msn.com

Chi è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comando Militare Nato - Già Capo di Stato Maggiore della Difesa tra il 2021 e il 2024, durante la sua carriera nelle forze armate italiane ha trascorso un lungo periodo alla cloche di elicotteri e jet, ha ottenuto il comando ... tg24.sky.it scrive

Tensione Nato-Russia, quali sono le azioni preventive evocate dall’ammiraglio Cavo Dragone - Russia, quali sono le azioni preventive evocate dall’ammiraglio Cavo Dragone ... Riporta tg24.sky.it

Ucraina, la Nato valuta «attacco preventivo» contro la Russia. Cavo Dragone: risposta alla guerra ibrida - La Nato sta valutando un «attacco preventivo» contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Lo riporta msn.com

Ammiraglio italiano promette attacco alla Russia: è tornata la voglia matta di guerra - La politica, le cancellerie, l’establishment europeo, l’esercito, moltissimi giornali hanno solo una idea in testa: guerra ... Segnala msn.com