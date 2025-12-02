Cosa ha detto l’ammiraglio Cavo Dragone su Nato e Russia e perché molti politici l’hanno criticato

Un'intervista dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, ha scatenato reazioni politiche in tutto il mondo: criticata duramente da Mosca, e in Italia dalla Lega e dal Movimento 5 stelle - oltre che da altre forze dell'opposizione; il governo Meloni ha cercato di sminuire. Cavo Dragone ha parlato della possibilità di effettuare "attacchi preventivi" nei confronti della Russia, e in generale di essere più "aggressivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Ecco cosa ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito - facebook.com Vai su Facebook

Cosa ha detto l’ammiraglio Cavo Dragone su Nato e Russia e perché molti politici l’hanno criticato - Un'intervista dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, ha scatenato reazioni politiche in tutto il mondo: criticata ... Lo riporta fanpage.it