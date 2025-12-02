Cosa fare se non tollero i miei farmaci?
Che si tratti di un trattamento una tantum o di un farmaco assunto come terapia cronica, alcuni pazienti manifestano reazioni avverse. Queste reazioni a volte indicano ipersensibilità al farmaco o ad uno dei suoi eccipienti. Il trattamento deve essere interrotto? Come si dovrebbe reagire? Ipersensibilità e allergia a un farmaco: qual è la differenza?. L'ipersensibilità ad un farmaco è molto comune, mentre l'allergia è molto più rara. Alcune persone reagiscono in modo anomalo all'assunzione di un farmaco, scatenando il più delle volte un attacco di orticaria. La pelle si ricopre di pomfi, simili a quelli causati da una puntura di ortica e provoca un prurito intenso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
